Serie A l’Inter riparte in trasferta col Genoa

(Di giovedì 4 luglio 2024) MILANO (ITALPRESS) –campione d’Italia ripartirà in, affrontando ilal Ferraris. E’ questo l’esito del sorteggio del calendario dellaA Enilive 2024-25, la cui prima giornata è in programma nel weekend del 17-18 agosto. Esordio casalingo per Milan (contro il Torino) e Juventus (contro il Como neo promosso). Il Napoli è atteso al Bentegodi dal Verona, la Roma a Cagliari, mentre la Lazio ospita il Venezia. Esordio casalingo per il Bologna (contro l’Udinese) e inper l’Atalanta (in casa Lecce). Primi big match già al terzo turno con Juventus-Roma e Inter-Atalanta, alla quinta invece il primo derby di Milano e Juventus-Napoli. All’ottava giornata Juve-Lazio e Roma-Inter mentre la sfida fra Inter e Juventus è stata programmata per la nona giornata (27 ottobre).