Serie A il Napoli riparte dalla città di Giulietta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilda Verona. Oggi si è tenuto il sorteggio del Calendario diA ed alè capitato il Verona. Una trasferta che sblocca dolci ricordi: nella stagione del terzo scudetto si ripartì propriodi. LaA 2024/25 inizierà nel weekend del 17-18 agosto 2024 e si concluderà in quello del 24-25 maggio 2025. Previste alcune pause per le nazionali – impegnate nella Nations League e nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali – dal 2 al 10 settembre, dal 7 al 15 ottobre, dall’11 al 19 novembre 2024 e dal 17 al 25 marzo 2025. La Final Four di Supercoppa Italiana si terrà in Arabia Saudita, a Riyad, il 3-4 gennaio 2025, con finale il 7 gennaio nello Stadio dell’Università Re Saud. Ilnel girone di andata Ilaffronterà in trasferta l’Hellas Verona nella prima giornata di campionato diA.