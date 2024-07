Premio Strega 2024 la premiazione in diretta su Rai3 | quando e i candidati finalisti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Torna il, la kermesse letteraria, evento mondano e fenomeno di costume che ha il potere di trasformare ogni libro vincitore in un best-seller. La cerimonia diè trasmessa inin tv: eccoe dove vederlo!Stegae dove vederlo in tv Ilentra nel vivo con lafinale trasmessa giovedì 4 lugliodalle ore 23.00 su Rai 3. La kermesse letteraria giunta alla sua 78esima edizione è diventata oramai un appuntamento fisso non solo per gli amanti della lettura, ma anche per il grande pubblico. Illetterario, infatti, nel corso degli anni è diventato un evento mondano, ma anche un fenomeno di costume capace di trasformare ogni libro vincitore in un best-seller.