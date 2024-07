Nuova opportunità per i giovani agricoltori | bando per assegnare 1400 terreni confiscati alle mafie

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) I beni sequestrati ealla criminalità organizzata finiranno nelle mani dei. A un prezzo agevolato. Ministero dell'Agricoltura e ministero dell'Interno hanno siglato a Roma un protocollo d'intesa che punta a stimolare la giovane imprenditoria agraria e a restituire alla comunità i beni sottratti. La firma è stata sottoscritta dai ministri Francesco Lollobrigida e Matteo Piantedosi. Un patrimonio da 9milaIl progetto di reimpiego a scopo sociale del patrimonio fondiario confiscato conta ben 9mila. L'Agenzia per i beniassegnerà al Masaf che, a sua volta disporrà, attraverso l'Ismea, la messa apubblico. Per iimprenditori l'uso deisarà a titolo oneroso tramite un canone agevolato, nel rispetto delle normative europee in materia di aiuti di Stato.