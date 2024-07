Luigi Fasoli confermato alla presidenza di AssoHoreca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024)è statoguida dell’associazioneche dal 2021 riunisce grossisti, rivenditori e distributori di attrezzature per il settore di hotel, ristorazione e catering. A darne notizia è l’assemblea degli imprenditori associati che si è riunita a Roma, nella sede di Confimi Industria cui aderisce, per fare il punto sul settore.Novità assoluta – e importante successo perche ne è promotrice – l’entrata in vigore di un codice Ateco specifico per grossisti, rivenditori e distributori di attrezzature HoReCa. “Tale traguardo – ha commentato il presidente– è il risultato esclusivo del lavoro svolto dache sin dnascita si è ripromessa tra i propri obiettivi l’ottenimento di un codice Ateco che vedesse riconosciuta l’importanza del nostro settore facendolo finalmente uscire da una sorta di anonimato e afferma sempre più il peso istituzionale di, unica associazione del nostro comparto ad essere la voce ufficiale delle istanze delle nostre realtà”.