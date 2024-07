LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Leggi tutta la notizia su oasport

13.45 Partenza ufficiale prevista alle 13.50. 13.42 Corridori che sono partiti per il lungo tratto di trasferimento (8,1 chilometri). 13.39 Occhio però che c'è un'insidia nascosta: sul finale è previsto vento laterale, anche abbastanza forte, quindi c'è il rischio di ventagli che potrebbero cambiare le carte in tavola. 13.37 Nuova opportunità per i velocisti: 163,5 chilometri. Si parte da Mâcon per arrivare a Dijon con un solo GPM, lontanissimo dal traguardo. 13.35 Buongiorno e benvenuti alla della sesta del de. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla della sesta del de. Sarà il terzo arrivo di questa Grande Boucle dedicato alle ruote veloci.