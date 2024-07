Les Nuits de la Bomba da Calcutta ad Ariete | la line up del festival a Parigi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024)Dischi, l’etichetta discografica indipendente romana che vanta artisti seguitissimi, è pronta a regalare ai fan un evento senza precedenti. A settembre gli amanti della musica pop indipendente potranno infatti partecipare a Lesde la, ilche raccoglie gli artisti e le artiste dell’etichetta in un evento che quest’anno si terrà in una città d’eccezione:. “Lesde la”: IlDischi celebra gli artisti della sua etichetta col botto nel 2024. La casa discografica romana fondata nel 2012 e che ha rapidamente guadagnato un’ottima reputazione per aver scoperto e promosso alcuni dei talenti più brillanti della scena musicale italiana comee Franco126, ha infatti organizzato unintitolato Lesde la, volto ad accogliere i fan dei cantanti che collaborano con loro in due serate che hanno tutta l’aria di regalare emozioni senza precedenti.