Lavori alla tangenziale Si parte col primo lotto

(Di giovedì 4 luglio 2024) E’ questione di ore e poi il contratto dadell’azienda vincitrice deidelper la messa in sicurezza dei ponti sullaEst sarà firmato. Quindi, entro poche settimane, via ai, con un investimento previsto di poco inferiore al milione di euro, unpalliativo ad una delle situazioni più ingarbugliate della viabilità cittadina. E’ questo ciò che è emerso dall’ultimo consiglio provinciale di martedì,luce dell’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza che chiedeva all’amministrazione di piazza San Leone di dare risposte più certe su ciò che accadrà all’infrastruttura. Argomento che, fra l’altro, era già stato al centro di una riunione tecnica che si era tenuta in Provincia con i referenti dei comitati e se ne è parlato in una recente assemblea pubblica incentrata sulla variante Montalese fra Pontenuovo e Santomato.