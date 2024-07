Interpreti Lis nei presidi territoriali dell’Asl Toscana Centro per abbattere le barriere

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Promuovere l’inclusione e dell’integrazione delle persone con disabilità uditiva, sorde, o con deficit di comunicazione e anche delle loro famiglie. Nasce con questo obiettivo il progetto Insieme per comunicare meglio: per facilitare l’accesso ai servizi socio-sanitari e la comunicazione tra persone sorde, con problemi uditivi e operatori in ben 11sono state attivate le postazioni conLis (Lingua dei segni italiana). Ai font-office delle Case della salute e i distretti, dall’1 luglio sono presenti, 1 volta al mese, operatori esperti nella lingua dei segni che hanno seguito i corsi di formazione specifici e sono quindi formati e qualificati a svolgere il servizio di interpretariato. “Si tratta di un servizio innovativo – spiega la referente scientifica del progetto, la dottoressa Cecilia Lombardi – per garantire nella nostra azienda sanitaria l’accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali ed alle cure a tutti; le persone troveranno agli sportelli glied avranno un accesso facilitato alla struttura e alla comunicazione con i professionisti”.