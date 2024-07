Flop Italia Giorgia Meloni | Molto delusa Ho visto tesi autoassolutorie che mi preoccupano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “L’ultima partita della nazionale di calcio purtroppo l’ho vista e sonocome tutti glini. Di delusioni con la nazionale, tolta la parendegli ultimi europei, ne abbiamo avute. Non sono un’esperta di calcio, non posso dare consigli, ma quando le cose vanno così bisogna interrogarci se qualcosa va male nel sistema: hoche mi”. Queste le parole del presidente del consiglio,, intervenuta a Dritto e rovescio su Rete4, in merito aldell’a Euro 2024: “Forse il problema è dato dal fatto che i calciatorini in serie A sono sempre di meno, nel 2024 sono il 35%. Quando non valorizzi i tuoi calciatori un problema sulla nazionale lo puoi trovare. Una norma di Conte estendeva ai calciatori stranieri i benefici fiscali del rientro dei cervelli, noi abbiamo deciso di toglierla”.