’Faleriense in festa’ compie settant’anni

(Di giovedì 4 luglio 2024)inraggiunge lo straordinario traguardo dei 70 anni, un numero non casuale che merita un festeggiamento all’altezza della tradizione. È per questo che il presidente dell’associazione Quartiere Faleriense, Giuseppe Polimeno, con l’aiuto del suo team e con il patrocinio di Comune, Regione e Consiglio Regionale, ha deciso di investire in un calendario fitto e ricco di eventi dal 10 al 15 luglio. Tra tutti spiccano il concerto di Povia sabato 13 luglio alle 21.30 in piazza F.lli Cervi, a cui in apertura ed in chiusura si aggiungerà il dj set a cura di Radio FM, ed il doppio appuntamento di domenica 14 dove, nella stessa location e alla stessa ora della serata precedente, la Faleriense ospiterà prima Alexia e poi gli Eiffel 65.