Ecco la prossima Serie A | il via con Genoa-Inter Conte a Verona Tutte le giornate decisive per lo scudetto

(Di giovedì 4 luglio 2024) L'di Simone Inzaghi campione d'Italia in carica debutterà fuori casa contro il, il Napoli di Antoniosarà in trasferta a, la Juventus di Thiago Motta in casa contro il neo-promosso Como mentre il Milan di Paulo Fonseca se la vedrà a San Siro contro il Torino. Sorteggiato il calendario dellaA 2024/25, al via il 18 agosto con ultimo turno il 25 maggio. Primo big match al terzo turno, Juve-Roma. Il primo derby-Milan al quinto. Saranno quattro le soste per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo 2025) e gli slot delle partite prevedono anticipo il venerdì alle ore 20.45; tre gare al sabato; match domenicale alle 12.30, due alle 15 e posticipi alle 18 e alle 20.45 e Monday Night alle 20.