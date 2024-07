De Siervo | Spero in titolo all’ultima giornata Mondiale per Club comprime

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Desi auspica una Serie A più avvincente rispetto a quella dell’ultima stagione con l’Inter che ha vinto lo scudetto ad aprile. Poi attacca la Fifa sulper. AVVINCENTE – L’AD della Serie A Luigi Deha parlato dopo la pubblicazione del calendario di Serie A: «Ci aspettiamo un grande spettacolo e che arrivisenza un vincitore, dalle ultime due tutte in contemporanea per non sfavorire nessuno. Coppe? Siamo preoccupati di questa esplosione della gare ulteriori, abbiamo visto come tanti giocatori anche nostri erano sulle gambe e sarà una caratteristica da prendere atto. Siamo riusciti in maniera mirabolante ad inserire un turno infrasettimanale, anche se giocheremo durante le festività». Lo scorso anno l’Inter vinse lo scudetto con ben cinque turni di anticipo e nella notte del 22 aprile contro il Milan.