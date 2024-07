Buongiorno-Napoli accordo raggiunto | Cairo accetta l’offerta di 40 milioni – REPUBBLICA

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024)delper: 35più 5 di bonus. Affare in chiusura, si limano gli ultimi dettagli. Conte attende il difensore. Calciomercato: le cifre dell’affareIlè ad un passo dall’acquisto di Alessandro. Secondo quanto riportato dall’edizione online di, il presidente del Torino, Urbano, hatodegli azzurri per il difensore. L’verbale trae Torino è statosulla base di 35di euro più 5 di bonus. Una cifra importante che testimonia la volontà del club partenopeo di assicurarsi uno dei difensori più promettenti del panorama italiano.rivela: “Ci saranno nuovi colloqui tra i club per limare alcuni dettagli della trattativa, così come andranno in scena contatti con il procuratore diper parlare dei diritti d’immagine e della clausola rescissoria nel contratto.