Buongiorno Cairo lo vende al Napoli al prezzo che voleva lui | 40 milioni La Stampa

(Di giovedì 4 luglio 2024)loalalchelui: 40. Lo scrive il quotidiano torinese La. Al passo d’addio. Esistono 40di buoni motivi per mettersi il cuore in pace. Ilè ormai al traguardo della sua corsa per Alessandroche ha sorpreso tutti per velocità e determinazione. Infatti, dopo l’accelerata dei giorni scorsi, ieri sera è arrivato l’accordo tra il club di De Laurentiis e il Torino per la cifra che sostanzialmenteottenere il patron: 40appunto, 35 saranno di parte fissa e 5 di bonus. Il, che spingeva per chiudere entro il weekend per arrivare a Dimaro con il suo nuovo bottino (compreso Spinazzola) e far partire Conte con il sorriso, il grande sponsor di questa operazione, ha fatto ancora prima.