Berrettini ha sconvolto tutti | botta e risposta clamoroso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 luglio 2024)ha: ilcon un’icona dello sport inglese è. Qualcosa che ha mandato in delirio i fan Matteonel 2021 è arrivato in finale a Wimbledon. E bisogna dirlo chiaramente, è stato anche merito suo se l’Italia si è svegliata dal torpore che ha accompagnato questo sport negli ultimi anni quando in casa non avevamo nemmeno un campione al quali affidarci. Quell’anno, quella magica giornata d’estate, nonostante la sconfitta, è stata particolare, perché poi la sera gli azzurri di Mancini hanno vinto l’Europeo e Matteo era presente. Matteo(Lapresse) – Ilveggente.itHa perso contro Djokovic, ricordiamo. Ha perso contro quello che ha fatto la storia di questo sport. Matteo è tornato in Inghilterra e ha superato, come sappiamo, il primo turno.