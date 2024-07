Amici 23 Gaia De Martino ripercorre la sua avventura nel talent e rivela | Maria De Filippi solo con gli occhi mi dava la forza…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 4 luglio 2024)Deè stata ospite dell’ultima puntata di Dimmi Di Te, il format YouTube che ospita gli ex allievi condotto da Lorella Cuccarini. Qui l’ex ballerina di23 ha in primis fatto il bilancio della sua esperienza: Un’esperienza indimenticabile, indescrivibile. Com’è andata? Sicuramente me l’aspettavo in questo modo, io sono entrata molto determinata, con molto coraggio e voglia di andare oltre i miei limiti e credo di esserci riuscita. Se penso alladi quando sono entrata, è molto diversa. Prima non parlavo molto, adero molto socievole. Anche con la mia famiglia,zie, ero molto chiusa. Adesso mi sento molto libera, sento un grande cambiamento. L’ex allieva di Raimondo Todaro ha poi svelato di aver provato per ben 4 volte ad entrare nella scuola più ambita d’Italia: Sì questo è il quarto anno.