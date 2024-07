Adriano Panatta spegne gli entusiasmi | Sinner-Berrettini? Non la partita del secolo troppi errori!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una voce fuori dal coro? In queste ore c’è tanto entusiasmo dopo ladisputata da Jannike Matteoa Wimbledon. Nel secondo turno dei Championships, i due tennisti italiani si sono confrontati per proseguire l’avventura a Londra e, alla fine, ha prevalso il n.1 del mondo in quattro set di grande intensità emotiva. Ne hanno parlato nell’ultima puntata de “La Telefonata” Paolo Berlucci e, podcast su Spotify. Il campione di Roma e del Roland Garros ’76, pungolato dall’amico di una vita, ha analizzato quanto accaduto ieri sul Centrale dello Slam britannico. “Comeè stata bellissima dal punto di vista delle emozioni, ma tecnicamente non un granché. Ho letto didel, ma come al solito si esagera.