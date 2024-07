Volley B1 il giovane schiacciatore avrà un ruolo da titolare Ronchi promosso tra i big | Credo in questo progetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Pallavolo Bologna si muove. Dopo la rinuncia alla A3 e la permanenza in panchina di Francesco Guarnieri, arriva la conferma di come il club voglia puntare sui giovani del proprio vivaio e allestire una squadra futuribile, in vista della Serie B maschile. Bologna ufficializza il primo giocatore: è Fabioclasse 2004, cresciuto tra Zinella e Pallavolo Bologna e lo scorso anno protagonista spesso da subentrante in A3. Quest’announda. "Sono molto contento di far parte diin cuitanto – racconta– penso ci siano le condizioni ottimali per lavorare bene con una squadrache ha voglia di farlo. Ci aspetta un campionato non facile come quello di serie B, che rappresenta per buona parte della squadra un’esperienza nuova.