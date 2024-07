Tuttosport – 35 milioni per il brasiliano Welington

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 2024-07-02 23:23:48 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: TORINO – La partita contro il Bahia aveva inevitabilmente interrotto le discussioni di mercato. Per la cronaca, 3 a 1 per il San Paolo, in casa. Con il risultato già indirizzato dopo poco più di mezz’ora: rapido 2 a 0 per i paulisti.titolare anche stavolta: cioè l’altro ieri, domenica. Da quando nel suo Paese è cominciato il “Brasileiro”, ovvero da metà aprile, questo terzino sinistro di spinta di 23 anni ha già messo assieme 11 presenze in 13 giornate di campionato, di cui 9 da titolare. Continua a essere un punto di riferimento per il San Paolo, al momento 6° in classifica, ma resta pur sempre una presenza a tempo, la sua. Il contratto discadrà già il 31 dicembre e il suo club ancora di recente ha provato a intavolare una trattativa per il prolungamento.