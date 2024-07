Turismo | Lo Verde Ais le nostre citta' d' arte non diventeranno a uso esclusivo dei visitatori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Con l'avanzare dell'estate i residenti cominciano a spostarsi dai grandi centri verso le mete di mare e di montagna ma, soprattutto nelle cosiddette città d', ciò non significa che si spopolino. A compensare questa “fuoriuscita” è l'afflusso di turisti, italiani e stranieri, che prosegue in modo consistente. Un fenomeno che (quasi) non conosce sosta e che ha portato in molti a paventare il rischio che le città italiane perdano la loro identità e si svuotino dei residenti, per trasformarsi in grandi parchi urbani dedicati ai. Una prospettiva che il Professor Fabio Massimo Lo, titolare della cattedra di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche presso l'Università degli Studi di Palermo e membro dell'Associazione Italiana di Sociologia, che da tempo studia questi fenomeni, accoglie solo parzialmente.