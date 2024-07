Tasse non pagate la riscossione potrà essere affidata a società specializzate nell’acquisto in blocco di pacchetti di crediti difficili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Gli enti creditori avranno una chance in più per recuperare ifiscali che l’Agenzia delle Entratenon è riuscita a riscuotere e ha quindi restituito al mittente come previsto dalla riforma varata dal governo Meloni. Potranno affidarli ain operazioni di cartolarizzazione, cioè emissione di titoli per raccogliere le risorse necessarie a pagare il prezzo di acquisto. La novità è prevista nella versione definitiva del decreto legislativo esaminato mercoledì dal consiglio dei ministri. Il testo esaminato a marzo è stato modificato in alcuni punti per tener conto dei pareri delle commissioni Finanze. Non ci sono però novità significative che appaiano in grado di invertire la rotta rispetto all’attuale situazione di estrema inefficienza del sistema pubblico che dovrebbe garantire l’effettivo incasso delle somme nondai contribuenti.