Serie A 2024-2025 tutti i criteri di compilazione del calendario

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Giornata di importanti novità da parte della Lega diA per la prossima stagione calcistica. Dopo le date, gli orari e le regole sulla fissazione delle gare di campionato, arrivano anche informazioni suididelA, le regole da seguire per la formazione delALTERNANZA ASSOLUTA – È prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN LAZIO-ROMA JUVENTUS-TORINO EMPOLI-FIORENTINA ASIMMETRIA – Anche nella stagione sportivala sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria; l’obiettivo principale raggiunto attraverso ilasimmetrico è di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.