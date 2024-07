Sanità | 25 nuovi medici per pronto soccorso Asl Toscana nord ovest

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pisa, 3 luglio 2024 - Dopo aver stabilizzato, con l'assunzione, 20specialisti convenzionati (già tutti al lavoro in varie sedi), dal primo agosto entreranno in servizio 25specializzandi, che hanno già accettato le rispettive destinazioni potenziando così gli organici deie, spiega una nota della Asl, "permetteranno di coprire i turni in maniera adeguata anche nelle sedi in cui ci sono più difficoltà a reperire professionisti, supportando anche gli ospedali più piccoli". L'assegnazione ufficiale prevede la presenza di 7assunti a Livorno, 2 a Cecina (Livorno), 5 a Pontedera, 5 al Versilia, 3 a Lucca e 2 a Massa (Massa Carrara). "Grazie però alla alla rete integrata del dipartimento - precisa il direttore del dipartimento di Emergenza urgenza, area critica e blocco operatorio, Alberto Conti - ad esempio Pontedera invierà per 1/3 dell'orario di lavoro iassunti a Cecina (oltre 2che già attuano lo stesso modello da un anno) e completerà l'assistenza aldi Volterra, mentre ildel Versilia invierà i suoi neoassunti per un 30% dell'orario a Lucca che a sua volta invierà aldi Castelnuovo Garfagnana i propri neoassunti per 1/3 di orario mensile (oltre a due che già lo fanno dall'inizio dell'anno).