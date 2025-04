Napoli scatto scudetto

Napoli non ha tremato e ora lo scudetto è molto più di un sogno. Quasi un progetto realizzato a metà, se è vero che la caduta dell’Inter e il contemporaneo successo dei partenopei contro il Torino ha scavato un solco di tre punti a favore di Antonio Conte in vetta alla classifica con un calendario molto favorevole alla capolista.Non era difficile immaginare che le fatiche di una stagione condotta su ritmi folli, alla fine, potessero pesare sui nerazzurri. Non era scontato, però, che il Napoli fosse pronto a raccogliere quanto lasciato per strada dall’Inter senza farsi distrarre o prendere dalla frenesia. I ragazzi di Conte giocano un calcio molto scheletrico e pratico, sopperiscono alle assenze e hanno esaltato al massimo le qualità di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese prelevato dal Manchester United da fine mercato è l’uomo del destino partenopeo: La doppietta con cui ha schiantato il Torino lo porta a quota 11, un record assoluto per un giocatore proveniente dalla Scozia in Serie A e in generale per un centrocampista. Panorama.it - Napoli, scatto scudetto Leggi su Panorama.it Il braccio delnon ha tremato e ora loè molto più di un sogno. Quasi un progetto realizzato a metà, se è vero che la caduta dell’Inter e il contemporaneo successo dei partenopei contro il Torino ha scavato un solco di tre punti a favore di Antonio Conte in vetta alla classifica con un calendario molto favorevole alla capolista.Non era difficile immaginare che le fatiche di una stagione condotta su ritmi folli, alla fine, potessero pesare sui nerazzurri. Non era scontato, però, che ilfosse pronto a raccogliere quanto lasciato per strada dall’Inter senza farsi distrarre o prendere dalla frenesia. I ragazzi di Conte giocano un calcio molto scheletrico e pratico, sopperiscono alle assenze e hanno esaltato al massimo le qualità di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese prelevato dal Manchester United da fine mercato è l’uomo del destino partenopeo: La doppietta con cui ha schiantato il Torino lo porta a quota 11, un record assoluto per un giocatore proveniente dalla Scozia in Serie A e in generale per un centrocampista.

Michieli sulla Lotta Scudetto: «L'Inter ha l'organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l'Atalanta…» L'intervista Intervistato in esclusiva dai microfoni di SampNews24, Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato cosi della lotta Scudetto: Uno sguardo alla Serie A: in una precedente intervista concessa ai nostri taccuini, ha rivelato di tifare Atalanta per la corsa Scudetto.

L'ex centrocampista Valon Behrami ha parlato a Radio Serie A della sua carriera e degli anni vissuti al Napoli, dal 2012 al 2014. Behrami: «A Napoli vogliono la perfezione totale, io in primis non ero un giocatore da scudetto» «In campo mi trasformavo. Soprattutto all'inizio ero un ragazzo molto sensibile, non avevo la capacità di gestire bene gli umori dei tifosi e i giudizi. Nascondevo tanto, però di base c'era tanta sensibilità e infatti a un certo punto della mia carriera mi sono accorto che non avevo più la capacità di gestire i commenti negativi sui social, li ho tolti e ho trovato la ...

Scudetto al Napoli, Conte: "Saremmo folli se non ci pensassimo" "Saremmo dei folli se a nove giornate dalla fine, con un distacco di tre punti dalla prima, un pensiero allo scudetto non lo facessimo". Antonio Conte, alla vigilia della gara con il Milan e quando ne mancano nove alla conclusione del campionato, lancia la sfida alla capolista Inter e ammette con chiarezza di puntare alla conquista del titolo. "Con tutti i pregi e i difetti che possiamo avere – osserva – siamo lì dove nessuno a inizio anno avrebbe immaginato che fossimo.

