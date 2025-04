Novanta minuti di silenzio per la morte non c’è colore | la lezione del Lecce e l’abbraccio di Bergamo

Lecce non poteva essere e non è stata solo una partita di calcio.Lo si è capito fin dai primi istanti all'interno del Gewiss Stadium. Già un'ora prima del calcio d'inizio un grande lutto dominava la visione del settore ospiti. Una tribuna vuota di persone ma colma del dolore del popolo salentino dopo la drammatica scomparsa in settimana del fisioterapista Graziano Fiorita.Lo si è capito quando tutta Bergamo ha iniziato ad applaudire i portieri giallorossi, i primi a scendere in campo. Così come il resto della squadra, per il riscaldamento hanno indossato una maglia nera decorata solamente con il suo nome: "Graziano". Durante i 90 minuti i salentini, come annunciato in un comunicato della società, hanno invece scelto di usare una divisa senza loghi e colori. A colpire l'occhio, vicino al fiocco del lutto, la frase stampata sul petto: "Nessun valore, nessun colore".

