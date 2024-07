Rebus giunta a Firenze la sindaca Funaro | Mi prendo tutto il tempo nessuna anticipazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – “Mi prenderòilnecessario”. Lo dice, senza troppi giri di parole, le neodiSara. Il tema è quello della, con tempi e nodi ancora da sciogliere. “Non do anticipazioni, ci sto lavorando, al momento opportuno la annuncerò”. I tempi sono quelli dettati anche delle scadenze del Consiglio comunale. "Entro il fine settimana – dice ancora– devo convocare il primo Consiglio comunale che ha dieci giorni diper svolgersi dal momento della convocazione. Entro quella data verrà annunciata anche la". E a chi gli ha chiesto se sarà Stefano Ciurnelli il super consulente a cui il Comune diintende affidare la delega per la mobilità ed i cantieri,ha risposto: "Io ad oggi non ho nomi di consulenti, quando li avrò ovviamente li dirò".