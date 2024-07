Raccordo nuova fase di lavori e cambio dei dispositivi stradali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLungo ilAutostradale 2 “di Avellino”, nell’ambito dell’intervento di installazione delle nuove barriere NDBA (National Dynamic Barrier Anas), ha preso il via quest’oggi, mercoledì 3 luglio, unadelle attività relativa al potenziamento del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma tra il km 13,000 ed il km 14,000. Nel dettaglio, fino al prossimo 9 agosto – prima cioè del Ferragosto, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione – sarà attiva la chiusura della carreggiata in direzione Avellino, tra il km 13,000 ed il km 14,000, con deviazione della circolazione sulla carreggiata opposta (Salerno), opportunamente predisposta a doppio senso di circolazione; l’interdizione per lo svolgimento deiin sicurezza renderà altresì necessaria la chiusura dello svincolo di Montoro sud, sia in ingresso che in uscita, in direzione Avellino.