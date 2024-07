Rabiot la scelta finale | deciso il suo futuro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Adriened unche va scritto: il centrocampista francese hail suo, ecco la“Cavallo pazzo“, un soprannome che si è guadagnato per il suo modo di giocare su un campo da calcio ma, in queste ore, sembra sempre più adatto anche al quello che sarà il suo, ancora incerto. Protagonista ai Mondiali con la sua Francia – anche se fin qui non è che abbia lasciao proprio il segno – Adrienè attualmente senza contratto. Lo scorso 30 giugno è scaduto il suo accordo con la Juventus ed al momento di rinnovo non c’è nemmeno l’ombra. Attualmente è concentrato esclusivamente su Euro 2024 in corso di svolgimento in Germania, con la Francia una delle candidati più autorevoli alla vittoria della rassegna e solo dopo il termine della manifestazione penserà a dove giocare nella prossima stagione.