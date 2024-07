Pure questa pesante Chiara Ferragni è crisi nera | la chiusura che fa male

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non c’è fine alle difficoltà per. La nuova brutta notizia è stata anticipata dal settimanale Chi nel numero in edicolasettimana. Se dal punto di vista privato si è parlato di qualcosa di positivo, infatti avrebbe trovato nuovamente l’amore legandosi all’ortopedico 31enne Andrea Bisciotti, da quello professionale provengono cattive nuove.potrebbe ufficializzare la brutta notizia nelle prossime ore o nei prossimi giorni, anche se per il momento non ha né confermato né smentitonovità. Si tratterebbe di un colpo durissimo per l’imprenditrice digitale, che dovrebbe fare i conti con un’altra situazione poco piacevole, che certamente non la farà gioire. Leggi anche: “Sono bellissimi insieme”.e il nuovo fidanzato allo scoperto: chi è Andrea Bisciotti, altra brutta notizia: c’entra il suo lavoro Lo scandalo del pandoro e la separazione da Fedez hanno certamente influito nel rendere questi mesi molto pesanti e stressanti, ma oradovrebbe sopportare un’altra brutta notizia lavorativa.