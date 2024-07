Piazzetta San Carlo ora è utilizzata come dormitorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) C’era una volta il decoro: inSan, in pieno centro storico, dopo la chiusura di tutte le attività commerciali avvenuta negli ultimi anni, la zona è ormai in abbandono. Alle vetrine sfitte e ai rifiuti lasciati sotto le arcate, da qualche giorno si sono aggiunti anche i barboni. Sotto la volta che collega via Santa Croce alla, hanno di fatto preso la "residenza" notturna un paio di persone che, muniti di coperte e sacco a pelo, dormono sulla pietra, ovviamente in tenuta da riposo già dalle prime ore serali, nei pressi della porta di ingresso degli appartamenti di varie famiglie. Stessa situazione anche in altre parti della città.