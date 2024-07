Piazza Garibaldi | sottrae un telefono cellulare ad una ragazzina

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024): ruba ilad una ragazza che era seduta al tavolo di un locale con la sua famiglia, i poliziotti lo bloccano e lo arrestano Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare insono stati avvicinati da un uomo che ha indicato un soggetto, che si stava allontanando a piedi, quale autore del furto di unai danni di unache era seduta al tavolo di un locale in compagnia della sua famiglia. In quel momento, gli operatori hanno intercettato il prevenuto e si sono posti al suo inseguimento bloccandolo in via Agresti dove è stato trovato in possesso delsottratto poco prima.