Palio rinviato alle 19 di oggi ma le previsioni meteo a Siena sono incerte | carriera ancora a rischio pioggia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Una pia beffarda, caduta suproprio quando i cavalli erano già alla mossa, ha reso inevitabile il rinvio adeldi Provenzano. Per tutto il pomeriggio le nuvole si erano addensate all’orizzonte, avvisaglie dei temporali che si stavano abbattendo su parte della provincia. Poi, quando da una decina di minuti si stava già dipanando la matassa di questo, con le Contrade già allineate tra i canapi e pronte al via, è arrivato lo scroscio d’acqua che in pochi attimi ha reso il tufo una patina viscida e pericolosa. Da qui la scelta da parte del sindaco Nicoletta Fabio di esporre la bandiera verde, sinonimo di rinvio al giorno successivo. Il pubblico fugge da una Piazza del Campo flagellata dalla pia alla ricerca di un riparo Si correrà questa sera19, con un lieve anticipo rispettocanoniche 19.