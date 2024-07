Musetti-Darderi in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lorenzose la vedrà contro Lucianonel secondo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Oltre a Sinner-Berrettini, sui prati londinesi va in scena anche un altro derby, che mette di fronte. Ampiamente favorito il carrarino, reduce dalla finale al Queen’s e con maggiore esperienza su erba. Non ha però convinto al debutto contro Lestienne e Luciano è un giocatore da non sottovalutare affatto, come dimostra la vittoria di nervi ottenuta al quinto set contro il beniamino di casa Choinski. In palio un posto al terzo turno contro Comesana (giustiziere di Rublev) o Walton. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 4 luglio cone campo ancora da definire.