Muore a 92 anni il dottor De Angelis Il lavoro e la vela le sue passioni

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si è visto sfilare sotto gli occhi quasi un secolo di vita ilLuigi De, scomparso ieri all’età di 92vissuti davvero intensamente. Ha lavorato fino a 87, è andato in barca a– la sua grande passione – fino alla primavera dell’anno scorso, ha messo al mondo due splendide figlie, nate dalle due donne che ha amato tanto nella sua vita: la prima – conosciuta da tutti come Dedi e mamma di Patrizia – morta tragicamente in un incidente stradale alle fine degliSettanta; la seconda, Antonella, che gli ha dato Chiara, diventata pure lei medico seguendo le orme di papà e mamma. Era nato a Caltanissetta, ma della Sicilia aveva vaghi ricordi, essendo salito nelle Marche quando era ancora piccolo a causa del trasferimento del padre, impiegato all’Agenzia delle entrate, prima a Recanati, poi a Pesaro, dove ’Gigi’ – così lo chiamavano gli amici – avrebbe costruito la sua esistenza, partecipando pienamente alla vita cittadina, ricoprendo anche il ruolo di consigliere comunale negli60/70.