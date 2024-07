Montevarchi L' estate non ferma l' attività dell' Istituto Petrarca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Arezzo, 03 luglio 2024 – L'Comprensivo "Francesco" di Montevarch si prepara a un'ricca di iniziative, corsi ed eventi dedicati agli studentie scuole primarie e secondarie. Grazie ai fondi PNRR DM65/2023, l'ICoffre un programma estivo completo che mira a potenziare le competenze linguistiche e tecnologiche dei giovani. Per tutto giugno e luglio, l'ICha organizzato corsi di robotica e lingua inglese per gli studenti di tutte le classi . Questi corsi rappresentano un'opportunità unica per i bambini e i ragazzi di approfondire le loro conoscenze in tali ambiti. Tra le iniziative, spiccano i percorsi di orientamento e formazione finalizzati al potenziamentoe materie STEM, digitali e all'innovazione, promuovendo al contempo pari opportunità di genere.