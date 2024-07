LIVE Sonego-Bautista Agut 3-6 6-3 3-6 0-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | break in apertura di quarto set per lo spagnolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-RUUD DALLE 12.00 LADI SINNER-BERRETTINI (3° MATCH DALLE 14.30) LADI PAOLINI-MINNEN (3° MATCH DALLE 12.00) 30-15 Si ferma a metà rete il dritto di, che ha ricominciato così come aveva finito. 15-15 L’azzurro non trova il campo con il dritto lungolinea. Ricordiamo che è solamente il terzo giorno, quindi l’erba è ancora molto fresca. A questo va aggiunta la grande umidità di quest’oggi che non aiuta l’aderenza. 0-15 Loscivola nel tentativo di recuperare la smorzata dell’azzurro. Rischia l’iberico che mette male la caviglia, ma per fortuna non è nulla di grave. Al servizio Roberto0-1: l’azzurro segue a rete lo schiaffo al volo ma gioca una brutta volee.