La tragedia della Marmolada Film e riflessioni con il Cai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Oggi alle 21 verrà proiettato al Multiplex 2000 il documentario "03.07.2022" a due anni esatti dal crollo che, lungo i pendii- da Punta Penia al Fedaia - ha spazzato via undici persone. Scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, prodotto da Cineblend srl, il docuripercorre, insieme con i protagonisti, l’evolversi dei soccorsi e dei recuperi. La serata è promossa dalla sezione maceratese del Club Alpino Italiano per tutti i cittadini, i soci e il coordinamento di protezione civileprovincia. "03.07.2022" fonde interviste, materiale inedito e nuove riprese in un unico linguaggio narrativo sull’impotenza dell’uomo di fronte alla forza degli eventi naturali. L’attenzione è focalizzata sui soccorritori che hanno raccolto 38 testimonianze da cui emergono l’enorme rischio per recuperare le vittime e il grande coinvolgimento umano.