La Russa invoca il blocco Inter in Nazionale | la risposta dei social è spietata

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’eliminazione dell’Italia dagli Europei continua a far discutere. E le ultime parole del presidente Lahanno scatenato i. E’ trascorsa ormai quasi una settimana dall’eliminazione dell’Italia agli Europei, ma il flop azzurro continua a far discutere. Sono molti i tifosi che hanno criticato la scelte di Spalletti e di Gravina di non dimettersi subito dopo la sconfitta contro la Svizzera. Una richiesta non tanto per il risultato ottenuto in Germania, ma per delle scelte fatte dal commissario tecnico e un gioco davvero non convincenti. Ignazio Lasulla– Notizie.com – foto Ansa/LapressePer diversi opinionisti ed ex calciatori quella vista a questo Europeo è la peggiordi sempre. Una squadra senza voglia di combattere e reagire nonostante la presenza di giocatori di qualità e anche di esperienza.