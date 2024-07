In Serie A finalmente si gioca durante le vacanze di Natale e ci sarà lo spezzatino quasi integrale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) LaA ha ufficializzato le date del calendario diA 2024/25 e della Coppa Italia. Il campionato inizierà il 18 agosto e terminerà il 25 maggio. Le soste per le nazionali saranno quattro (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo). L’unico turno infrasettimanale è previsto mercoledì 30 ottobre 2024. Lo ha comunicato la Lega sul proprio sito ufficiale. La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il Turno Preliminare il 4 agosto 2024 e si concluderà con la Finale in programma il 14 maggio 2025.A sempre piùLa Lega ha anche chiarito le finestre di gara. Sono sempre meno le partite che si giocheranno in contemporanea. I turni di campionato, salvo diverse disposizioni, inizieranno il venerdì alle 20.45 e finiranno il lunedì allo stesso orario.