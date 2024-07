In partenza l’asfaltatura di via Pisanica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Percorrere viatra non molto non sarà più un’avventura piena di buche e di auto costrette a fermarsi per l’impossibilità di transitare in contemporanea. Oggi partiranno infatti i lavori di asfaltatura del tratto compreso tra via Bernini e via Andreotti, ultimo intervento del piano di manutenzione straordinaria da 300mila euro predisposto lo scorso gennaio dalla giunta per migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione. L’intervento dovrebbe durare cinque giorni. "Nel frattempo l’iter per la realizzazione del nuovo tracciato di viacompreso tra l’Aurelia e via Andreotti prosegue – dice l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci (nella foto) – ed entro metà luglio individueremo lo studio tecnico che si occuperà della progettazione, a chiusura della gara indetta grazie ai 500milaeuro ricevuti nel 2022 dalla commissione lavori pubblici del Senato, grazie all’interessamento dell’allora senatore Massimo Mallegni.