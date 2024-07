In Groenlandia con il re e i figli gemelli la regina ha indossato i colorati abiti tradizionali dell' isola Dopo un viaggio tra gli iceberg

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una settimana. Tanto durerà ildi re Frederik eMary in, in corso. Il primo nell’, da quando i due sono saliti sul trono di Danimarca, lo scorso gennaio. L’ennesimo, nel corso del tour intrapreso dalla coppia da qualche settimana nei territori che fanno parte del regno nonché nei Paesi storicamente “amici”, come la Norvegia. Ed è così che, scesa dalla nave reale Dannebrog, questa settimana la coppia è andata a fare pubbliche relazioni in quest’area situata tra l’oceano Atlantico del Nord e l’oceano Artico. Con grande sorpresa, insieme a due dei loro quattro, iVincent e Josephine (gli unici ad avere un terzo nome groenlandese, rispettivamente Minik e Ivalo).