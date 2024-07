Il partito delle banlieue scenario inquietante di Orsini | che succede in Francia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nell'ultima puntata stagionale di “È sempre Cartabianca”, programma di Rete 4, condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer, si è toccato il temaelezioni incon il boom di Rassemblement National di Marine Le Pen, e la strategia della "desistenza" messa in atto dalla sinistra e da Macron. A parlare dei possibili scenari futuri è l'ospite di puntata, il professore Alessandro. Il docente esperto in Sociologia del terrorismo, parla dei rischi di ordine pubblico che potrebbero essere legati all'eventuale vittoria dell'estrema destra in. “Il vero problema, se dovesse vincere la destra, è al di fuori del perimetro istituzionale. Il vero problema, se dovesse trionfare Marine Le Pen, sono le”. Secondo, ci potrebbe essere un “rischio di rivolte” nei sobborghi, qualora l'RN si imponesse alle urne.