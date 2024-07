Francia primo sondaggio dopo le desistenze | l’estrema destra lontana dalla maggioranza assoluta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Parigi, 3 luglio 2024 – Non sarà facile come poteva sembrareilturno delle elezioni legislative in. IlHarrisle 218in funzione anti-estremavede il Rassemblement National lontano. Il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella dovrebbe ottenere al ballottaggio di domenica 7 luglio fra 190 e 220 seggi, contro i 289 necessari. Ma all’indomani delle intese sulle candidature per fermare, Emmanuel Macron ha gelato le speranze di un’alleanza larga tra i centristi e la gauche nel caso in cui RN non raggiungesse appunto la. I giochi sono aperti insomma. TOPSHOT - French far-right Rassemblement National (RN) political party President and lead MEP Jordan Bardella looks on as he gives a speech during the results evening of the first round of the parliamentary elections in Paris on June 30, 2024.