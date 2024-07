Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna in sala con l’Agenzia Spaziale Italiana – prenota il tuo posto

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fly Me to the– Le dueinconil tuoUn inizio settimana a dir pocoquello che si prospetta lunedì 8 luglio nell’Auditorium del(ASI), in via del Politecnico snc. ASI e Sony Pictures presenteranno in anteprima il film Fly Me to the– Le due, che uscirà ufficialmente in tutte le sale l’11 luglio. L’ingresso nella sede delè consentito a partire dalle ore 18:45. Alle ore 20:00 il presidente dell’ASI Teodoro Valente introdurrà la proiezione. Sarà presente all’anteprima anche l’astronauta italiano Umberto Guidoni.QUI LA TUA PARTECIPAZIONE Prodotta da Apple Original Films e Sony Pictures e distribuita in Italia da Eagle Pictures, la pellicola, interpretata da Scarlett Johansson e Channing Tatum è un’intelligente ed emozionante commedia drammatica, ambientata nel contesto dello storico alggio NASA: l’Apollo 11.