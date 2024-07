Fine del degrado nel centro storico L’ex Cps diventa la casa dei giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Due interventi, per circa 2 milioni e mezzo di euro complessivi, che serviranno a dare un nuovo look a una fetta importante delcittà. Due opere che procederanno di pari passo e che, in un caso, metteranno a disposizione nuovi spazi per ilissonesi, mentre nell’altro daranno una sede più decorosa a diverse associazioni locali. Il Comune mette mano a un paio di edifici storici di sua proprietà, uno di fronte all’altro. Si tratta delCps di via Garibaldi, destinato a trasformarsi in un nuovodi aggregazionele e di Villa Magatti, già da diversi annidelle associazioni, ma bisognosa di restauri importanti per ciò che riguarda facciate e tetto. Entrambi i cantieri sono già stati assegnati e, nel caso delpsico-sociale, i lavori sono partiti.