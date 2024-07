Ex dama di UeD lascia il fidanzato per Temptation Island? La reazione della redazione

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Qualche giorno fa è trapelata la notizia secondo la quale un’altra coppia nata a Uomini e Donne sia scoppiata. I protagonisti di questa vicenda sono Maura Vitali e Gianluca Rocchetti. Tra i due la relazione pare sia giunta al temine, malgrado sembrassero molto innamorati. Al momento, però, nessuno di loro ha proferito parola sulla faccenda ufficializzando le cose. Il loro comportamento sta generando non pochi sospetti, i quali si stanno acuendo specie dopo alcune segnalazioni trapelate sul loro conto. Forse è tutta una cosa studiata a tavolino? Maura Vitali puntava da sempre a? Retroscena sulla rottura con Gianluca La storia d’amore tra Maura e Gianluca sembra essere terminata. I due si sono trincerati dietro un rigido silenzio non confermando e non smentendo queste indiscrezioni.