D’Aversa firma un contratto di due anni Dalla tattica allo staff | l’impronta è chiara

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Duedifino a giugno 2026 e una missione stimolante quanto difficile: mantenere l’Empoli in Serie A per la quarta volta di fila riscrivendo ulteriormente la storia fatta lo scorso 26 maggio, quando il club azzurro ha ottenuto per la prima volta la terza salvezza consecutiva nell’Olimpo del calcio italiano. Annunciato ieri, Robertoè ufficialmente il nuovo allenatore dell’Empoli: sfida accettata con grande entusiasmo e voglia di cancellare l’ultima brutta pagina della sua carriera a Lecce con la testata rifilata a Henry del Verona, che gli è costata l’esonero. Alla guida degli azzurri il tecnico nato a Stoccarda cercherà di portare il gioco frizzante e propositivo ammirato nella prima parte della scorsa stagione proprio in Salento.