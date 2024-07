Città contro campagna e il fattore banlieues | la mappa del voto in Francia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Se l’esito dellegislativo francese è in gran parte delegato ai ballottaggi di domenica prossima, nonostante dal primo turno escano numerosi dati interessanti, ladi queste elezioni mostra ancora una volta la ripetizione di una serie di fattori consolidati nella geografia elettorale d’Oltralpe. Il risultato, infatti, ha in gran parte ricalcato i sondaggi della vigilia: il Rassemblement National è arrivato in testa con il 33,15 per cento dei voti – dato che rappresenta la prima volta in cui un erede del Front National arriva al vertice delpopolare in un’elezione legislativa -, seguito dal Nouveau Front Populaire, cartello di tutti i partiti di sinistra dai socialisti alla gauche anticapitaliste passando per la France Insoumise di Melenchon, al 28,14 per cento, con Ensemble, la coalizione centrista a sostegno del presidente Emmanuel Macron, che tocca il 21,27 per cento, migliorando il magro 15 delle recenti europee.