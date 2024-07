Calciomercato Bologna priorità alla difesa | la fotografia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Thiago Motta è già un ricordo lontano ache, in previsione della partecipazioneprossima Champions League, è partita subito con la programmazione per l’anno che verrà. Notizia delle ultime ore, è stato scelto Vincenzo Italiano per guidare i rossoblù il prossimo anno. Il mister, ex viola, ripartirà subito dopo esser stato sollevato dall’incarico. Per il tecnico sarà il primo anno nella coppa dalle grandi orecchie, con le due parti che faranno esperienza insieme. Ildelsicuramente partirà dalle cessioni, con Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori già con la valigia in mano. Oltre a loro sarà da valutare anche il futuro di Riccardo Orsolini, dato spesso per partente ma pupillo di Italiano, e di Lewis Ferguson, ora ai box ma già sotto l’osservazione di molti club.